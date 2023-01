Lidé se mohou objednávat do sedmi nemocnic v Ústeckém kraji přes portál pacienta

Přihlášení do systému je možné přes lokální účet nebo identitu občana. Preferovaným způsobem, který pacientům díky řádnému ověření totožnosti poskytuje více funkcí, je přihlášení přes identitu občana, přes bankovní identitu, MojeID, eObčanku a další možnosti. Přístup ke zdravotnické dokumentaci mají pouze registrovaní a ověření pacienti. „Systém je už nyní všem zájemcům přístupný, ale jednotlivá pracoviště do něj přidáváme postupně. Portál aktuálně testujeme a ladíme, proto budeme rádi, když se do něj připojí co nejvíce lidí, kteří nám tak s testováním pomohou,“ uvedl náměstek pro řízení informačních systémů KZ Jan Pejchal.