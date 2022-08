Majitelům vyhořelých domů v Mezné pomůže sbírka na pomoc po požáru

Požár zcela zničil dva domy v Mezné nedaleko Hřenska, další byly poškozeny. „My bychom peníze chtěli dát těm konkrétně postiženým lidem v Mezné, jen teď zvažujeme, jaká částka to bude,“ uvedl senátor Zbyněk Linhart (za STAN), který vyhlášení sbírky spoluorganizoval, ke sbírce Donio. Škody na zničených domech jsou podle Linharta za více než deset milionů korun. Další finance by ze sbírky mohli dostat dobrovolní hasiči, jejichž techniku požár zničil. „Příští týden se k tomu ještě sejdeme,“ uvedl Linhart. „Trochu jsme čekali na to, co udělá stát, abychom ze sbírky pokryli to, na co peníze dát nemůže,“ dodal.