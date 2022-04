Přilákat turisty do Ústeckého kraje mají stání pro karavany či nocležny

Na parkovišti pro obytné vozy najdou lidé zázemí v podobě dostupné elektřiny, vody, vylít je tu možné chemické WC či odpadní vodu a vysypat odpadky. „Jsou to místa, kde může legálně stát karavan. V Evropě se tento segment turistiky velmi rychle rozvíjí, proto na to chceme reagovat. Navíc taková stání mohou vyřešit komplikace v obcích, kde řeší nelegální parkování karavanů,“ uvedl náměstek hejtmana Jiří Řehák (Spojenci pro kraj).

Ústecký kraj dlouhodobě nepatří mezi regiony vyhledávané turisty. Nicméně od roku 2010 počet návštěvníků regionu stoupal, a to až do roku 2020, kdy se návštěvnost poprvé propadla. Loni do kraje přijelo 404.300 turistů. Meziročně to bylo o 5,5 procenta víc, stále však méně ve srovnání s dobou před pandemií koronaviru.