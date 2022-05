Sedačková lanovka na Komáří vížku na Teplicku získala statut historické lanovky

S délkou 2348 metrů je to nejdelší lanovka ve střední Evropě bez mezistanice a nejdelší osobní visutá lanovka v Česku. „Je to unikát, který jinde na světě lidé neuvidí,“ řekl za provozovatele lanové dráhy Marek Ferenc. Dvousedačková lanovka má podobu stejnou jako v květnu 1952, kdy poprvé svezla turisty na jeden z vrcholů Krušných hor. „K získání statutu historické lanovky jsme museli doložit revizní zprávy, z nichž vyplývá, že se změnily pouze věci jako elektroinstalace, nikoliv však podoba,“ uvedl Ferenc.

Na lanovce je celoroční provoz. Pravidelně se provádí jarní a podzimní údržba. Do kopce sveze i cyklisty. „Elektrokola ale nevozíme, ta jsou příliš těžká,“ řekl Ferenc. Nejvíce lidí se vozí na dominantu východního hřebene Krušných hor od jara do podzimu. Před covidem tvořili významnou část návštěvníků Němci. Sasko je na dohled od vrcholu. „Covid to změnil, teď jezdí víc českých turistů a víc místních lidí,“ řekl Ferenc. Obvyklá roční návštěvnost se pohybuje v desítkách tisíc.