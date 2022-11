Ústí nad Labem plánuje po letech zavést poplatek za odpad

Opoziční hnutí Ústecké fórum občanů (UFO) kdysi poplatek zrušilo a s jeho znovuzavedením nesouhlasí. Jeho zástupci to dnes uvedli v tiskové zprávě.

Vedení Ústí nad Labem tvoří hnutí ANO, koalice SPD s Trikolorou a dva nezávislí zastupitelé Věra Nechybová (dříve UFO) a Pavel Tošovský (dříve ODS). „Právě naše hnutí UFO tento poplatek z mnoha důvodů zrušilo. Dokonce to za nás tehdy předkládala nynější náměstkyně Nechybová. Nejen ona asi už zapomněla, jaká byla historie. Poplatek zrušila ODS, protože zvýšila daň z nemovitostí, následně jej ale znovu zavedla. Výběr poplatků byl ale neekonomický. Chroničtí neplatiči ho stejně neuhradili, což činilo skoro třetinu výběru, a aparát na vymáhání stál ročně osm milionů korun. My to brali jako podvod na občany města, a proto jsme poplatek zrušili,“ připomněl předseda hnutí UFO Jiří Madar. Pro jeho zrušení tehdy podle něj hlasovali také zástupci ODS.