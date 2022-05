V Ústí nad Labem začala stavba policejní služebny za 22,3 milionu korun

V Krásném Březně, které spadá pod obvod Neštěmice, sídlila státní policie už před deseti lety. Poté se přestěhovala do ulice Předmostí. Z nové služebny se policistům zkrátí dojezdová vzdálenost a měla by se tak i zvýšit bezpečnost lokality. Budova, kam se začátkem příštího roku policisté přestěhují, původně sloužila jako mateřská škola. V posledních letech v ní byla hospoda a obchod.

Policie bude neštěmické radnici platit nájemné, podobně jako v případě služebny v Mojžíři. „Také služebnu v Mojžíři jsme nedávno opravili. Razíme zásadu, že to, co vybereme na nájemném, bychom měli v maximální míře vracet do oprav a údržby,“ dodal Fikar.