Za půl roku by mohli lidé z sídliště Skalka v Ústí znát nové řešení parkování

„Nepočítáme s tím, že by v této oblasti byly modré čáry, protože je to sídlištní zástavba. Pro ně asi nebude vhodné řešení pomocí modrých čar, ale bude tam možné řešení, kdy by se stavěla auta našikmo, kdy by ještě docházelo k tomu, že by tam byl třeba přístup jen vozidel těch, co tam bydlí,“ uvedl primátor Petr Nedvědický (ANO). Vjezd na sídliště by mohl být doplněn o vstupní kameru, která by snímala čipy nebo poznávací značky rezidentů. Jak by parkovaly v lokalitě případné návštěvy, ještě není jasné, možné by bylo například vybudování odstavného parkoviště. Parkování v Ústí nad Labem je problematické na všech sídlištích. O prověření možností na Skalce požádali podle Nedvědického zastupitelé i místní.