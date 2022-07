Zahraniční dobrovolníci přijedou pomáhat na statek v Kopistech na Litoměřicku

Mezinárodní dobrovolnické kempy se konají na statku v Českých Kopistech již několik let. Pracovní činnosti zahrnují pletí, okopávání, zalévání nebo sklizeň a přípravu zeleniny k přepravě a následnému prodeji či dodávání do Prahy a okolních regionů v rámci projektů komunitou podporovaného zemědělství.

„Účastníci sem nepřijíždějí pouze kvůli náročné práci, ale i za aktivním trávením volného času,“ uvedl Votava. Mohou se naučit péct chléb nebo se dozvědět více o ekologickém zemědělství, vypraví se poznávat krásy regionu i do Terezína. Projekt je organizován pod hlavičkou programu Evropského sboru solidarity (ESC), který finančně podporuje mladé lidi ve věku 18 až 30 let v zapojení se do dobrovolnictví. Dobrovolníkům je v rámci programu vrácen zpět účastnický poplatek a proplaceno cestovné.