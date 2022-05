Do knihy rekordů se zapsal 102letý Stanislav Bělík, nejstarší vystavující malíř

Bělík, jehož výstava v Galerii Herčíka potrvá do 18. června, maluje téměř celý život místa kolem Svratky. „Je to naprostý realismus, krajinomalba, žádná abstrakce. Když to řeknu poeticky, je celoživotně zamilovaný do krajiny kolem Svratky. Spousta malířů dělá zimní krajinu tak, že si najde místo, udělá skicu nebo si ho vyfotí a obraz vytvoří v ateliéru. On šel cestou absolutní poctivosti, vystál to tam, vytvořil všechno na místě. Říkal mi, kolikrát byl zmrzlý na kost, ale nesnížil by se k tomu dělat to jinak,“ řekl Marek.