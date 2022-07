Do Světlé nad Sázavou se po dvouleté přestávce vrací festival Sázavafest

Na bezpečnost a pořádek bude ve Světlé nad Sázavou do neděle dohlížet policie. Opatření se zúčastní policisté pořádkové, dopravní, cizinecké i kriminální policie. „Hlídky budou působit především preventivně v centru města, kde by mohlo docházet k výtržnostem. Na odjezdových trasách z města pak budeme dohlížet na plynulost provozu a budeme kontrolovat řidiče,“ uvedl Radek Vochyán z odboru služby pořádkové policie. Sledovat situaci ve stanovém městečku a na parkovištích policii pomůže vozidlo vybavené monitorovací a záznamovou technikou.

Na Vysočině odstartují v nejbližších dnech další dva hudební festivaly. Letošní 36. folkové prázdniny se v Náměšti nad Oslavou uskuteční od 23. do 30. července. Festival v sobotu zahájí trojnásobná držitelka Latin Grammy, peruánská zpěvačka Susana Bacaová. Festival Prázdniny v Telči letos oslaví 40 let své existence, bude od 29. července do 14. srpna.