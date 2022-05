Energetická agentura Vysočiny: Dotazy na úspory energií se víc než zdvojnásobily

„Stali jsme se de facto inženýrskou kanceláří na přípravu projektů a současně poradenským střediskem,“ řekl Bouda. Energetické konzultační a informační středisko (EKIS) je otevřené každé pondělí a středu. Službu poskytuje bezplatně. Je to jedno ze středisek EKIS, která v ČR zastřešuje ministerstvo průmyslu a obchodu.

„Častý zákazník je takový, který sem přijde a řekne - já chci ušetřit na energii, poraďte mi, co mám dělat,“ řekl Bouda. Odborníci mu v první řadě doporučí to, aby se snažil snížit spotřebu. „Protože to je z našeho pohledu nejlepší investice. V druhé řadě se podívejme, kde se ta energie dá získávat,“ doplnil Bouda.