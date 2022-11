Havlíčkův Brod letos upravil druhou část městského parku Budoucnost

Upravená je síť cest, zelené plochy, hráz rybníka, na něm vznikla dvě mola, nový je mobiliář. Práce stály 26,5 milionu korun. Cesty teď začínají sloužit veřejnosti, nově založené trávníky a zeleň přebere město do své správy na jaře příštího roku. ČTK to řekl místostarosta Libor Honzárek (TOP 09).

Letošní práce v parku začaly zjara, teď už je podle Honzárka dílo prakticky dokončené. Rozmístěné už jsou lavičky bez opěradel, klasické lavičky budou osazené v nejbližší době. Doplněné bude také ještě pítko, jehož instalaci dohodlo město dodatečně. Toto místo s pitnou vodou bude na křižovatce cest blízko rybníka, uprostřed volně uspořádaných fragmentů barokní kašny. „Která byla uchovávána desítky let v depozitu a teď se zpátky dostala do veřejného prostoru,“ řekl Honzárek.

Při průzkumu prováděném během stavby v parku na bývalém hřbitově u děkanského kostela našli archeologové několik hromadných hrobů, podle předpokladu by v nich mohly být uložené oběti husitských válek. Vybrané kosterní pozůstatky zkoumají antropologové, zbývající byly pietně uloženy do země opět u kostela. Hřbitov byl zrušen na konci 18. století josefínskými reformami.

Prověřovací architektonickou studii, která se týkala koncepční revitalizace městského parku od Žižkovy ulice v centru až do lesoparku Vlkovsko, vypracoval pro město architekt Zdeněk Sendler . Obnova parku je rozdělená do etap. Dokončené jsou úpravy v centrální části parku s hustou sítí cest za náměstím. Další chystané etapy zahrnují i stráň nad rybníkem Hastrman a pozemky kolem sochy Karla Havlíčka Borovského. „A pak by se mělo postupovat dál proti proudu Cihlářského potoka až do Vlkovska,“ uvedl místostarosta.