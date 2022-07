Jihlavou chystaná stavba přivaděče vody ze Štoků nebude mít větší dopad na okolí

Vyplývá to ze závěrů zjišťovacího řízení, který byl počátkem tohoto měsíce zveřejněný v informačním systému EIA. Možné dopady záměru nechalo posoudit město Jihlava, které chce novým potrubím dovést na své území vodu z vodárenské nádrže Švihov na řece Želivce.

Stavbou si chce Jihlava zajistit další zdroj pitné vody. Do padesátitisícového města teď proudí voda hlavně z vodárenské nádrže Hubenov, která podle zveřejněného záměru při delším suchu nebo při nárůstu počtu obyvatel nebude dostačovat.

Jihlava navazuje na projekt havlíčkobrodské společnosti Vodovody a kanalizace (VAK), která letos dokončí stavbu přivaděče vody z Havlíčkova Brodu do Štoků. Tato skoro deset kilometrů dlouhá část přivaděče bude podle informací firmy stát okolo 70 milionů korun. Státní dotace pokryje 60 procent nákladů akce, přispěje na ni i jihlavská radnice.

Podle zveřejněného záměru chce Jihlava postavit 10,6 kilometru přiváděcího řadu s odbočkami ke vsi Zvonějov a do jihlavských částí Pávov a Zborná. Stavba by mohla začít za dva až tří roky.

Vybudování přivaděče mezi městysem Štoky a Jihlavou by podle dřívějších odhadů města mělo stát okolo 180 milionů korun. Mluvčí jihlavské radnice Radovan Daněk ale ČTK letos v květnu sdělil, že to je odhad starý skoro dva roky. Vzhledem k nárůstu cen město podle něj předpokládá podstatně vyšší investici. Chtělo by na ni dostat dotaci.