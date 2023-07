Jihlavská zoo má čtyři mláďata aligátora čínského, je to kriticky ohrožený druh

Podle tiskové zprávy zoo to je úspěch světového významu. „Jedná se o velký úspěch pro naši zoo, ale nutno dodat, že jsme teprve na začátku cesty,“ uvedl Vašák. V hnízdě aligátorů čínských bylo 13 vajec, ze čtyř se vyklubala mláďata. Zbylá vejce nebyla oplodněná. „Až posléze, když mláďata začnou žrát a přibývat na váze, si budeme moci gratulovat,“ uvedl.

Samici aligátora čínského získala jihlavská zoo v roce 2017, o rok později k ní přibyl samec z japonské zoo. Jejich rozmnožení je podle jihlavských chovatelů tak trochu alchymie. Potřebují zimní odpočinek při teplotách kolem 12 až 15 stupňů. Samice klade vejce do hnízda, které si připraví z listí a větviček fungujících jako přírodní inkubátor.

Aligátoři čínští dorůstají do délky okolo metru a půl, největší jedinci můžou mít něco málo ke dvěma metrům, váží asi 40 kilogramů. V Česku chovají tento druh jen dvě zoologické zahrady, v Evropě celkem 11 institucí, jak uvedla jihlavská zoo. Tito aligátoři pocházejí z východní Číny. Původně obývali rozsáhlé území, nyní se jejich počet ve volné přírodě odhaduje asi na 200.

Zoologická zahrada v Jihlavě je příspěvkovou organizací města. Chová přes 270 druhů exotických zvířat, jejich počet v součtu převyšuje 1000 kusů. Zaměřuje se na chov primátů, šelem, koček a plazů. Je to nejlákavější výletní cíl Vysočiny. Letos do konce června přišlo do zoo skoro 146 tisíc návštěvníků. V porovnání s prvními šesti měsíci minulého roku jich bylo méně zhruba o 3700. Vloni měla zoologická zahrada rekordní roční návštěvnost, prošlo jí přes 353 tisíc lidí.