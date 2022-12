Jihlavské muzeum se s novým rokem uzavře kvůli rekonstrukci expozic

Stěžejní pro jihlavské muzeum je, aby dál nabízelo vhled do historie a přírodních podmínek Jihlavska či Českomoravské vrchoviny.

O nejnovější poznatky bude obohacená expozice věnovaná dolování stříbra a výrobě mincí. „Posun poznání je tam za posledních dvacet let obrovský,“ řekl Malý. Proto v ní nebude chybět prezentace lokality Cvilínek, kde se podařilo odkrýt středověkou úpravnu rud včetně přeplavovacích kanálů a tavicích pecí.

Zrušená bude místnost původně zamýšlená jako pokladnice, ve které je vystavené stříbrné nádobí. Stolní soubor byl vyrobený počátkem 19. století a pochází ze zámku v Lukách nad Jihlavou. Do muzea se dostal po konfiskaci v roce 1954. Zřejmě byl součástí věna kněžny Anny Lazarevové.

Místnost původní pokladnice se stříbrným servisem využije muzeum pro část expozic věnovaných přírodě. „Vznikne zde taková interaktivní hříčka navazující na sousední expozici, což jsou lesy. Říkáme tomu mraveniště, bude to něco, do čeho se člověk bude moci zanořit a budou ho provázet nadrozměrné modely mravenců, hmyzu, bude to i nazvučené,“ poznamenal Malý.