Na obchvatu Havlíčkova Brodu jsou stále omezené práce kvůli zrušení stavebního povolení

Na objektech, jichž se rozsudek soudu netýká, pracují stavbaři podle harmonogramu, pokud je to možné. Stavbu čtyřkilometrového obchvatu ŘSD zahájilo na konci roku 2019. Zrušením stavebního povolení letos soud vyhověl žalobě soukromého zemědělce Miroslava Hrtúse. ŘSD s ním je v kontaktu. „Pokud to jen bude možné, budeme hledat cestu k nějakému konsenzu, který by odblokoval stávající stav,“ uvedl Martin Buček z týmu komunikace Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD).