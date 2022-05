Na opravu a nové dílny pelhřimovské střední školy dá kraj asi 100 milionů korun

„Teď máme předběžně spočítáno, že rekonstrukce dílen by nás měla vyjít na 65 milionů korun, zároveň bychom rádi dosáhli minimálně zateplení sousední budovy a nějakých nástrojů energetického managementu. Žádáme si na to teď o dotaci do Národního plánu obnovy, pokud v tomto budeme úspěšní, dotaci získáme, tak bychom to spojili v jeden projekt a realizovali bychom to jednou akcí v úhrnné hodnotě 100 milionů korun,“ řekla náměstkyně hejtmana Vysočiny Hana Hajnová (Piráti).