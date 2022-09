Někteří vlekaři na Vysočině přes drahý proud počítají s lyžováním, další váhají

„Nevíme, jak to bude, jestli ti lidé přijedou,“ řekl Zdeněk Holemář za skiareál ve Svratce na Žďársku. Podotkl, že o letních prázdninách, kdy na travnatém svahu jezdí terénní tříkolky, byla návštěvnost o 30 procent nižší než v minulých dvou letech. O provozu v zimě by tam mělo rozhodnutí padnout do konce měsíce.

„Chystáme se, ale jestli pojedeme, to nevím,“ uvedl Karel Klapač ze sjezdovky Harusův kopec u Nového Města na Moravě. Kromě drahých energií podle něj není jisté, jestli výrobu technického sněhu umožní situace v energetice. Areál patří mezi velkoodběratele elektřiny a při vyhlášení určitého regulačního stupně by musel snížit výkon.

Provozovatelé sjezdovek v Lukách nad Jihlavou a na Křemešníku u Pelhřimova s lyžováním počítají. „Budeme váhat nad každým zapnutím zasněžovacího systému, to každopádně, protože to bude oproti loňské sezoně trochu jiný příběh, co do nákladů, ale rozhodně pojedeme. Pokud nenastanou nějaké ještě další okolnosti, o kterých nevíme,“ uvedla Magda Vaňková.