Obce na Vysočině dávají fotovoltaické panely na střechy škol i kulturních domů

Nové Město na Moravě dostalo dotaci z Modernizačního fondu spravovaného Státním fondem životního prostředí (SFŽP), která by měla pokrýt 30 procent nákladů. Fotovoltaické panely chce mít na střechách 2. základní školy, lázní a domu s pečovatelskou službou. „Je velmi důležité, aby začal platit zákon o komunitní energetice, na tom je to všechno postavené. Budeme potřebovat tu vyrobenou energii sdílet,“ řekl dnes ČTK Michal Šmarda, starosta města a předseda SOCDEM. Sdílet s ostatními městskými provozy má radnice v plánu třeba elektřinu vyrobenou ve škole, protože je v létě zavřená.

Červená Řečice na Pelhřimovsku se chystá dát panely na hasičskou zbrojnici a do areálu čistírny odpadních vod, slíbených na to má 1,37 milionu korun. „Je to v řešení,“ řekla starostka Zdeňka Bečková (za SNK ED). Fotovoltaické panely by chtělo toto město mít také na mateřské škole.