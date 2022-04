Pelhřimov investuje do nové zubní ordinace 1,3 milionu korun

Krajský dotační program i postup města má podpořit fungování nových zubních ordinací, kterých je na Vysočině nedostatek. „Jedná se o investici do naší budovy, takže tam není nic, co by si pan doktor mohl odnést v případě, že by odešel. Myslím si, že když tady bude zřízená moderní ordinace a v případě, že by odešel, může být nabídnutá někomu jinému. Pro město je nejdůležitější, že přibyde nový zubní lékař,“ řekl Med.