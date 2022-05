ŘSD jedná s farmářem o podmínkách, za kterých by přestal blokovat obchvat Brodu

„Jednání bylo věcné, za účasti jeho právníka. Hledali jsme nějakou cestu, zdali jsme schopni se domluvit,“ řekl generální ředitel ŘSD Radek Mátl. Dodal, že farmář Hrtús slíbil, že své podmínky pošle co nejdříve, ředitelství zváží, jestli jsou pro něj splnitelné. Kdyby zemědělec odvolání stáhnul, mohla by stavba pokračovat.

ŘSD zatím pořád počítá s dokončením obchvatu ke konci roku 2023. „Ale je samozřejmě otázka těch dvou tří měsíců, jak se situace vyvine. Myslím, že někdy v létě budeme moudřejší,“ řekl Mátl. Kdyby se do tří měsíců záležitosti podařilo vyřešit, věří, že by bylo možné obchvat do konce příštího roku zprovoznit.