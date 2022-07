Třebíč znovu vybírá administrátora soutěže na městskou dopravu

Poprvé se město snažilo vybrat administrátora v červnu. „Vrátilo se nám větší množství nabídek, myslím si, že 13, které ale nebyly vyhodnotitelné, protože tam byl velký rozptyl,“ řekl Aleš Kratina, vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb třebíčského městského úřadu. Jedním z důvodů podle něho byly hodně široce otevřené podmínky, které se s novým vypsáním zakázky upravily. Zájemci mohou nové nabídky podávat do 4. srpna. „Například na základě zkušeností z města Třince jsme vycházeli z toho, že nemusíme stanovovat žádná velká kvalifikační kritéria, ale praxe ukázala, že to asi nutné bude,“ řekl Kratina. Výraznou změnou v pravidlech je podle něho to, že uchazeč musí prokázat, že v minulosti dostal zakázku ve výši minimálně 30 milionů korun.