V Jihlavě by měla přibývat opatření na zadržování vody, i kvůli minulému suchu

Přibývat by například měly zelené střechy a zelené pásy na polích v okolí, lépe by se měla využívat dešťová voda. Adaptační strategii město chystalo dva roky, dostalo na ni dotaci z takzvaných norských fondů.

„Asi jste si všimli, že v letech 2018 a 2019 se nám v podstatě v Jihlavě ztratila řeka, která úplně zarostla, a měli jsme i spoustu jiných problémů souvisejících se suchem,“ řekla Katarína Ruschková, vedoucí městského odboru životního prostředí. Drobná opatření na zmírnění těchto dopadů už město dělá delší čas. Jde například o úpravu chodníků tak, aby po nich dešťová voda stékala do trávníků.

„Ale cítili jsme, že je potřeba tomu dát nějaký systém a řád. Proto jsme se rozhodli, že město nechá zpracovat strategii adaptace na změnu klimatu,“ uvedla Ruschková. Projekt stál 650 tisíc korun, dotace jeho náklady pokryla z 90 procent. Podle Ruschové by při své činnosti mělo zvažovat dopady na klima město i investoři, na které má nějaký vliv.

Jihlava má v plánu napojit se na přivaděč z vodárenské přehrady Švihov na Želivce. Podle Ruschkové by to nemělo být jediné řešení. „My se musíme snažit ten problém řešit tam, kde vzniká, to znamená najít cesty k tomu, abychom tou vodou neplýtvali a abychom si ji tady zadrželi,“ uvedla.