V Jihlavě se zahájení stavby dopravního terminálu posunulo na rok 2024

„Projekt ještě potřebuje úpravy a je to i otázka zajištění peněz, jak na straně Správy železnic, tak města,“ řekl náměstek primátorky Petr Ryška (ODS) při představení francouzského rychlovlaku TGV na hlavním vlakovém nádraží. Do Jihlavy by díky této investici měly v budoucnu zajíždět i vysokorychlostní vlaky.

„Máme územní rozhodnutí na celý ten terminál, na všechny etapy,“ řekl Ryška. V projektu je podle něj ale potřeba udělat drobnější úpravy, na které bude potřeba několik měsíců času.

V první etapě by měla Správa železnic postavit ve stanici Jihlava - město novou nádražní budovu a přestavět tam nástupiště i kolejiště. Město bude mít na starosti přeložky sítí a úpravy prostranství před nádražím, vybuduje také novou propojku na Havlíčkovu ulici. Podle předpokladu budou náklady radnice na první etapu okolo 270 milionů korun. Správa železnic by měla do přestavby nádraží investovat asi 1,2 miliardy korun, uvedl Ryška.

Plánovaná vysokorychlostní železniční trať (VRT) má vést mezi Prahou a Brnem kolem Jihlavy, počítá se tam se stavbou terminálu v Jihlavě - Pávově. Vlaky by na nové dráze měly jezdit rychlostí 320 kilometrů v hodině.

„Je schválená studie proveditelnosti. Takže tady v Jihlavě bude kombinace tohoto terminálu a pak sjezdu přímo do Jihlavy, na Jihlavu město,“ řekl Martin Švehlík ze Správy železnic, který vede odbor přípravy vysokorychlostních tratí. Doplnil, že v Jihlavě vznikne zajímavý dopravní uzel s kombinací regionální i dálkové dopravy.

První úseky VRT z Prahy do Světlé nad Sázavou a z Brna do Velké Bíteše by podle Švehlíka měly být hotové do roku 2030, poslední střední úsek přes Vysočinu do roku 2040. Podle jeho předpokladu by měla Správa železnic příští rok na tento střední úsek začít vybírat zhotovitele dokumentace pro územní rozhodnutí a vypsat architektonickou soutěž na terminál v Jihlavě - Pávově.

V tomto roce by podle Švehlíka měla správa požádat o zanesení koridoru vybrané trasy VRT do zásad územního rozvoje Kraje Vysočina. „Tady čekáme na vyjádření ministerstva životního prostředí, abychom to mohli předložit ke schválení zastupitelstvu kraje,“ řekl.

U VRT prověřovala Správa železnic podle dřívějších údajů více tras vedení přes Vysočinu. Zástupci kraje i Jihlavy se zasazovali o variantu s terminálem u Jihlavy. S touto variantou ale nesouhlasí některé obce na této trase. Stavba vysokorychlostní tratě mezi Prahou a Brnem by podle nynějších odhadů měla stát ke 200 miliardám korun.