V jihlavské zoo mají poprvé mláďata pekari Wagnerovi, vzácní příbuzní prasat

Zvířata porostlá silnými tuhými štětinami se tam pohybují v houštinách kaktusů a sukulentů. Jihlavská zoo tento druh získala v roce 2014, jako první česká zoologická zahrada. ČTK to dnes řekl mluvčí zoo Martin Maláč.

Selata se narodila 2. června, dnes byla s rodiči vypuštěná do venkovního výběru. Nejdřív museli pracovníci výběh trochu upravit, aby se malá selata nemohla protáhnout mezerami v oplocení. „Pohlaví mláďat zatím nevíme, hlavně rodičům se snažíme dopřát maximální možný klid. Přeci jen je to poprvé, co se u nás tito vzácní příbuzní prasat rozmnožili,“ uvedl ředitel jihlavské zoo Jan Vašák.