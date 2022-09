V lesích Vysočiny roste hodně hřibů i jiných hub, mykologové chystají výstavy

V jihlavském Muzeu Vysočiny teď každé pondělní odpoledne funguje mykologická poradna, otevřená bude do konce října. Bohaté na druhy hub by tentokrát měly být podzimní houbařské výstavy, které budou koncem měsíce v Jihlavě, Havlíčkově Brodě nebo v Jemnici.

„Můžu říci, že houby rostou. Zejména ty druhy, co sbírají houbaři, to znamená hřib smrkový, hřib hnědý, hřib kovář,“ řekl Jiří Burel z Mykologického klubu Jihlava. Houby podle jeho zkušenosti začaly růst asi před dvěma týdny, minulý týden už to podle něj bylo vysloveně na košíky. V letošním roce je to na Vysočině podle Burela největší úroda hub. Minulý rok houby na Vysočině moc nerostly. „Ale kdo pamatuje houby před pěti deseti lety, takovéhle vlny byly každý rok,“ uvedl k nynějšímu výskytu.