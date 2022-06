V neděli začne v Novém Městě na Moravě desátý ročník Slunohraní

Slunohraní se bude konat do 8. července v Horácké galerii. Jubilejní ročník původně vycházel na loňský rok, který se ale pořadatelé rozhodli nepočítat, protože kvůli pandemii covidu-19 se akce uskutečnila jen v omezené podobě. „Loňský ročník jsem nazvali jen intermezzo, byl to takový devětapůltý ročník. Devátý ročník byl v roce 2019, pak už byl covid. Loni jsme se v květnu rozhodli, že se do toho půjde, ale byla to taková rychlá akce na dva dny,“ řekla Hana Konderlová z pořádajícího spolku Komorní hudba dnes.