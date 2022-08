V Třebíči končí dvouletá oprava Karlova náměstí za více než 115 milionů korun

Přispělo také 21 miliony korun svazku Vodovody a kanalizace na opravy pod povrchem náměstí. Veřejnosti začne Karlovo náměstí po dvou letech prací sloužit od 20. září, kdy se na něj vrátí také městská hromadná doprava. Novinářům to dnes řekl starosta města Pavel Pacal (Pro Třebíč).

S postupem prací i cenou, která i po navýšení způsobeném některými pracemi navíc nebo růstem cen materiálu zůstala pod cenou vzešlou z projektu, je Pacal spokojený. Oprava náměstí se podle něho odsouvala 25 let. „Jsme rádi, že jsme do toho šli, že je to za námi. Náměstí máme krásné, vydrží, pevně věřím, další desítky let,“ řekl Pacal.