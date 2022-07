Vysočina zvažuje osazení fotovoltaických panelů v areálech dvou nemocnic

Kvůli zdražování plynu a elektřiny vyzvala rada kraje k hledání energetických úspor na krajském úřadě i v krajských příspěvkových organizacích například při topení, větrání nebo ohřívání vody. Novinářům to řekl hejtman Vítězslav Schrek (ODS a STO).

Osazování fotovoltaických panelů kraj zvažuje u organizací s největší spotřebou energií. Nemocnice v Třebíči a v Novém Městě na Moravě by tak podle předběžných propočtů mohly ušetřit až 30 procent nakupované elektrické energie. Termín pro uskutečnění těchto projektů ale zatím není stanovený, podle hejtmana by teď měla pokračovat projektová příprava.

Co se týče úspory energií, je podle hejtmana řada doporučení, která se na první pohled mohou zdát úsměvná. „Ve finále zjistíte, že lze v tak velkém subjektu, jako je krajský úřad a jeho příspěvkové organizace, kterých je téměř stovka, ušetřit peníze. A to, že budeme muset všichni šetřit peníze, to je zkrátka nabíledni,“ řekl.