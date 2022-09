Žďár nad Sázavou dá solární panely na zelenou střechu, rostliny by měly panely chladit

Projekt na vytvoření takzvané biosolární střechy vznikl ve spolupráci s Univerzitním centrem energeticky efektivních budov (UCEEB) ČVUT v Praze. „Je to v podstatě jeden z pilotních projektů v České republice, má trošku experimentální charakter,“ řekl starosta Martin Mrkos (Žďár-živé město). Panely poskytne univerzitní centrum. Město se postará o vytvoření zelené střechy porostlé rozchodníky, což bude stát okolo 250 tisíc korun. Od sponzora na to dostalo příspěvek 100 tisíc korun. Práce už začaly.

Univerzitní centrum bude mít ve Žďáru nad Sázavou svou první výzkumnou biosolární střechu. V Česku nejsou rozšířené, kdežto třeba v Berlíně už slouží mnoho let, uvedla Barbora Rybová, výzkumná pracovnice UCEEB. „K nám se tento trend postupně dostává a začíná o to být zájem,“ řekla.

Ve Žďáru nad Sázavou bude biosolární střecha s rozlohou okolo 90 metrů čtverečních, se čtyřmi panely. Bude to malý energetický zdroj. Elektřina připadne městu. V pěkném slunečném dnu by její denní produkce měla například pokrýt spotřebu elektromobilu, který používá tamní laboratoř pro převoz krve, na cestu do padesát kilometrů vzdálené Třebíče a zpátky nebo spotřebu rodinného domu asi na den a půl.