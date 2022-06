Žďárské letní kino doplní kulturní program, včetně autogramiády Chinaski

Podle ředitelky organizace Kultura Žďár Tamary Peckové Homolové by měly být čtyři srpnové večery s letním kinem ve městě propojené s programem napříč generacemi. V projekcích vsadí spíš na novější filmy. Novější filmy slibují i jiná letní kina na Vysočině.

"Chtěli bychom místo mezi řekou a kulturním domem víc oživit. Lidé se tady mohou potkat, popovídat si, zažít něco zajímavého ještě před samotným kinem. Dřív to tady tak nebylo, “ uvedla ředitelka. Kultura Žďár připravuje letní kina od roku 2016.

Letní kino ve Žďáru nad Sázavou bude od 10. do 13. srpna. V pátek 12. srpna podle ní kino vsadí na nekorektní humor. Promítat se bude film Vyšehrad: Seryjál a Vyšehrad: Fylm. „Dramaturgicky je to vymyšlené tak, že na tento film přijdou zas trochu jiní diváci, než kteří běžně do letního kina chodí. A před tento film nedáme večerníčkové pohádky, které běžně promítáme, aby tam náhodou ty děti nezůstaly,“ řekla Pecková Homolová.