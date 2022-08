Asociace českých filmových klubů uvede do kin film Řeka a snímek vybraný diváky

Asociace do kin uvede také dalšího vítěze projektu LFŠ uvádí, kterého vyberou diváci letošního ročníku festivalu. V nabídce je hořká dánská komedie Miss Viborg o bývalé královně krásy, ze které je nyní šedesátnice, která jezdí na důchodcovském vozítku a distribuuje přebytečné léky. Dále je to francouzské drama Na plný úvazek oceněné na festivalu v Benátkách. Vypráví příběh rozvedené pracující matky, které v době pařížských stávek docházejí síly, nervy i peníze. O diváckou přízeň se uchází i rakouský snímek Velká svoboda o muži, který kvůli své homosexualitě přišel o svobodu pohybu, ne však o svobodu milovat. Ve filmu oceněném na festivalu v Cannes i na Evropských filmových cenách exceluje Franz Rogowski v hlavní roli.

Cenu AČFK na LFŠ převezme též režisérka a animátorka Michaela Pavlátová, a to před projekcí svého posledního filmu Moje slunce Mad nominovaného na Zlatý glóbus. Festival však do programu zařadil promítání většiny jejích animovaných i hraných filmů včetně krátkometrážních. „Strašně děkuju filmovce a tomu, koho to napadlo. Řekla jsem si, no jo, vždyť je toho docela dost. Tohle mě ohromně těší. A ještě taky to, že jste přitáhli pozornost k animaci, která vždycky nutně bude trošku mimo, i když pracujeme na tom, aby nebyla, aby nestála tak stranou,“ řekla dnes novinářům Pavlátová. Publikum na LFŠ ocenila jako vděčné a pozorné.