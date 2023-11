Cenu města Kroměříže za letošní rok získá knihovnice a básnířka Mášová

Osobně i pracovně je Mášová spjata s kulturním děním v Kroměříži. Profesní život zasvětila práci v Knihovně Kroměřížska až na období 70. a 80. let minulého století, kdy z politických důvodů nemohla v kultuře pracovat. Je dlouholetou členkou Klubu přátel poezie v Kroměříži, členkou výboru Švabinského kruhu přátel výtvarného umění, byla zakladatelkou a aktivní členkou Rady amatérské umělecké činnosti. Stále pracuje v porotách literárních, recitačních a divadelních soutěží a přehlídek, podílí se také na jejich organizaci.

Od mládí se Mášová sama věnuje poezii, kterou tematicky zaměřuje na město Kroměříž. Účastnila se řady přehlídek a soutěží, získala mnoho cen a vydala několik básnických sbírek. V letošním roce, kdy si město připomíná 760 let svého trvání, jí vyšla sbírka básní Neúplný místopis aneb Kroměříž místo setkávání. „Je to člověk, který pro kulturu ve městě udělal obrovské penzum práce. Myslím si, že si tuto cenu opravdu zaslouží,“ řekl radní Jiří Kašík (ZVUK 12, za OK občané Kroměříže).