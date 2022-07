Filharmonie Bohuslava Martinů chystá ve Zlíně tři koncerty pod širým nebem

V případě nepřízně počasí se koncert Slováček Family uskuteční o den později, tedy 10. srpna v 19:30 na platformě Baťova institutu. Koncerty Hradišťanu a The Cello Boys by zůstaly ve stejném termínu, pouze by se přesunuly do Kongresového centra Zlín. Vstupenky jsou k dostání on-line a v pokladnách Baťova institutu a Filharmonie Bohuslava Martinů v kongresovém centru.