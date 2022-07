Kroměříž připravuje stavbu parkoviště za bytovým domem zvaným Děvín

Radní schválili investiční požadavek na vytvoření parkovacích stání a uložili odboru regionálního rozvoje zadat vypracování studie proveditelnosti. Hotová by měla být nejpozději do konce letošního roku. „S ohledem na to, že ne všechny pozemky, na kterých by záměr mohl být realizován, jsou ve vlastnictví města, je třeba počítat s tím, že na základě studie bude nutné vstoupit do jednání o případném prodeji, směně či dlouhodobém nájmu nebo výpůjčce s majitelem těchto pozemků,“ doplnil místostarosta Vratislav Krejčíř (Piráti).