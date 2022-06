Městem pro byznys je ve Zlínském kraji Zlín, zvítězil ve srovnávacím výzkumu

„Velmi nás to těší, bereme to jako závazek. Zlín byl vždy podnikatelským městem, chceme na to navazovat. Aktuálně máme rozpracováno mnoho zajímavých projektů. V brzké době budeme otevírat nové tržiště Pod Kaštany, připravujeme velkorysou rekonstrukci náměstí Míru. Velkým rozvojovým projektem je rekonstrukce Velkého kina, které nezůstane pouhým kinem jako při jeho otevření v roce 1932, ale mělo by být multifunkčním prostorem,“ uvedl náměstek zlínského primátora Pavel Brada (ANO). „Dalším projektem, který by měl ukázat, že Zlín je v širokém okolí nejvýznamnějším podnikatelským městem, je příprava nové čtvrti Březnická, kde by mělo vzniknout deset objektů, včetně vysokoškolských kolejí, kancelářských prostor, bytů a zajímavého veřejného prostoru,“ doplnil.