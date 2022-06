Tomáš Ille složil městu Zlínu k 700. výročí symfonii, zazní 25. června

„Je to velká jednovětá symfonie skládající se z několika částí,“ uvedl Ille. Zachyceny jsou v nich řeka Dřevnice či postavy Františka Bartoše, Leoše Janáčka nebo Tomáše Bati. Jde o symfonický melodram, kromě orchestru v něm budou účinkovat také herci zlínského divadla Marta Bačíková a Rostislav Marek. „V závěru vběhnou na pódium děti a budou sdělovat takovou vizi, jak by si představovaly svůj Zlín,“ uvedl Ille. Půjde o dvě desítky dětí ze zlínské základní umělecké školy.

Dílo vzniklo na objednávku města, téma však v sobě Ille podle svých slov nosil léta. „Splnil jsem si jeden ze svých snů. Měl jsem možnost hudebně vyjádřit něco, co jsem zde prožíval,“ uvedl Ille, který se ve Zlíně narodil a žil zde 30 let. „Mám tady spoustu kamarádů a vzpomínek, to vše jsem se snažil do díla dostat,“ uvedl.