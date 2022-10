Mezi Otrokovicemi a Vizovicemi nepojedou vlaky. Nahradí je autobusy

Do soboty 29. října budou jezdit náhradní autobusy místo vlaků mezi Veselím nad Moravou na Hodonínsku, Uherským Hradištěm a stanicí Staré Město u Uherského Hradiště. Vlaky od července nejezdí ani na jednokolejné trati mezi Vsetínem a Velkými Karlovicemi na Vsetínsku. Dlouhodobá výluka, při níž vozí cestující autobusy, by tam měla trvat do soboty 10. prosince. Vyplývá to z údajů zveřejněných na webu Českých drah a webových stránkách Arrivy.