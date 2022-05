Motokrosový areál v Bojkovicích by mohly nahradit parcely pro výstavbu domů

V ideálním případě by podle něj mohla být změna územního plánu schválena a vydána ve třetím čtvrtletí letošního roku. Následně je radnice připravena zadat vypracování zastavovací studie a projektové dokumentace týkající se zasíťování lokality, poté plánuje vybrat v soutěži dodavatele. „Pak by město spustilo rozprodej pozemků,“ řekl starosta.

Rozhodnuto zatím podle starosty není ani o tom, kdo by stavěl plánované bytové domy. Jestli by to byl ve všech případech developer, nebo by do vybudování některých domů investovala radnice a následně byty v nich prodala sama. V případě bezproblémové přípravy území a získání potřebných povolení je podle starosty zahájení stavby prvních domů v lokalitě reálné v druhé polovině roku 2024.