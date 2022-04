O stavební pozemky v Juřince zatím nikdo zájem neprojevil, prodej pokračuje

Podpora bydlení je podle starosty Roberta Stržínka (ANO) dlouhodobým cílem města. „Letos jsme tak začali s budováním technické infrastruktury, mimo jiné kanalizace, vodovodu či komunikací, pro 21 rodinných domů v Juřince. Infrastruktura by měla být zkolaudována do konce roku 2023,“ uvedl Stržínek.

Radnice zároveň nabídla pozemky k prodeji za minimální cenu 2300 korun za metr čtvereční. Jejich prodej by městu měl pokrýt náklady na vybudování infrastruktury, které činí bezmála 27 milionů korun bez DPH. „Do prvního kola se bohužel žádný zájemce nepřihlásil, což je vcelku pochopitelné s ohledem na vypuknutí války na Ukrajině. Rozhodli jsme se proto termín pro podávání přihlášek do elektronické aukce prodloužit do 15. června. Zájemci tak mají ideální příležitost vybrat si pozemek, který se jim bude nejvíce líbit a koupit jej za minimální nabídkovou cenu,“ uvedl Stržínek.