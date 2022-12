Obyvatelé Kroměříže nebudou příští rok platit za odpad za děti do šesti let

Vyhláška počítá s osvobozením od poplatku například pro lidi, kteří jsou sice ve městě k trvalému pobytu přihlášeni, ale během roku se nepřetržitě déle než tři měsíce zdržují v zahraničí, nebo pro obyvatele domova pro lidi se zdravotním postižením nebo domova pro seniory. Poplatek snížený o 120 korun platí lidé starší 70 let, děti od sedmi do 18 let a studenti starší 18 let, kteří se soustavně připravují na budoucí povolání, maximálně však do 26 let.