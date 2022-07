Odstávka dodávky teplé vody na zlínském sídlišti bude třetí týden v červenci

Trvat by měla do 24. července do 18:00. „Pro zbytek města není naplánované plošné omezení dodávek tepla. Během sedmidenní odstávky budou provedeny plánované práce na údržbě a opravě zařízení pro rozvod tepelné energie. Kompletně bude odstavený páteřní horkovod zásobující teplem sídliště Jižní svahy. Ostatní horkovodní větve z Teplárny Zlín směrem do města Zlín budou během těchto opravných prací v provozu, stejně jako parovodní část rozvodů tepla,“ uvedla Eva Maříková ze skupiny Sev.en Energy. Skupina vlastní Teplárnu Zlín.