Opravy silnice I/49 ve Zlíně ovlivní v červenci MHD do místní části Prštné

„Ředitelství silnic a dálnic ČR bude od 4. července po dobu dvou týdnů obnovovat povrch vozovek silnice I/49 ve Zlíně, a to v úseku mezi křižovatkou s ulicí K. Světlé a křižovatkou s ulicí Přímá. V prvním týdnu budou práce probíhat v jízdním pásu ve směru do centra Zlína, ve druhém týdnu v jízdním pásu ve směru na Otrokovice. Trolejbusy MHD na páteřní trase Zlín – Otrokovice budou jezdit normálně, kvůli uzavírce jednotlivých jízdních pruhů z důvodu prací silničářů zde však mohou nastávat určitá časová zdržení,“ uvedl Cekota.

Z třídy T. Bati nebude možné odbočit do Prštného. Bude tím přerušena trasa linky 11, která vede na točnu Prštné-náves. „Zavádíme proto od pondělí 4. července na dobu dvou týdnů, kdy budou na silnici probíhat stavební práce, náhradní autobusovou dopravu na náves do Prštného. Do této místní části bude zajíždět zvláštní autobus s označením 11X. Bude jezdit do Prštného z obratiště Sportovní hala přes zastávky Náměstí Práce, Školní, Náměstí Míru, U Zámku, Čepkov a po ulici Nábřeží,“ uvedl vedoucí dispečer DSZO Jan Tesař. Autobusy linky 11X budou jezdit přibližně jednou za hodinu, aby byly dodrženy časy odjezdů z návsi v Prštném.