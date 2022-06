Se zpožďováním vlaků u Otrokovic musejí cestující počítat do konce srpna

Tak dlouho potrvá podle Správy železnic (SŽ) obnova zabezpečovacího zařízení ve stanici po úterním pochybení nákladního dopravce, který na dvoukolejné celostátní trati 330 mezi Otrokovicemi a Tlumačovem poškodil trakční vedení. ČTK to dnes sdělil mluvčí SŽ Dušan Gavenda.

Zabezpečovací zařízení ve stanici Tlumačov včetně přilehlého přejezdu by podle něj mělo být po opravě zprovozněno do 21. června. „Déle potrvá omezení v Otrokovicích. Náročnější a nákladnější obnova zabezpečovacího zařízení ve stanici má být podle stávajících předpokladů hotová do konce srpna. V této části trati tak bude potřeba ještě i během léta počítat se zpožďováním vlaků,“ uvedl Gavenda.