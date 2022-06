Řidiče na příjezdu do Zlína od Vizovic zdrží omezení kvůli betonáži opěrné zdi

Práce omezí provoz na silnici I/49 od 05:00 do 17:00. „Důvodem je betonáž části opěrné zdi v rámci stavby nového silničního napojení průmyslové zóny Zlín. Provoz bude veden kyvadlově jedním jízdním pruhem a řízen semafory, případně regulovčíky,“ uvedla Trubelíková. Už nyní je v úseku snížená rychlost a silnice řidičům neslouží v celé své šířce.

Stavba silničního napojení průmyslové zóny Zlín – východ a místní části Příluky začala loni v listopadu. Podle dřívějšího vyjádření radního města Michala Čížka (ANO) si vyžádá náklady 288 milionů korun. Více než polovinu nákladů pokryjí peníze ze Státního fondu dopravní infrastruktury, ŘSD a evropských fondů. Hotovo by mělo být příští rok v dubnu.

Z hlavního tahu ze Zlína na Vizovice vznikne směrem do průmyslové zóny most nad řekou Dřevnicí a železniční tratí. Ústit bude v nové okružní křižovatce, vznikne i záchytné parkoviště. Počítá se také s opravou navazujících komunikací. Původní most nahradí nová lávka pro pěší a cyklisty.