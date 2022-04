Slovácké divadlo uvede justiční drama Teror přímo u okresního soudu

Roli státní zástupkyně svěřil Tereze Novotné, která už spolu s kolegy představení zahrála před několika zkušebními diváky. „Vzhledem k tomu, jak hlasovali, to vypadalo, že jsem nezvládla svůj úkol, protože jsem je nepřesvědčila. Mám z toho trošičku trauma, i takové osobní, protože to vypadá, že nemám tu moc, abych přesvědčila napoprvé. Asi budou muset diváci přijít vícekrát. Dala jsem si za úkol, že alespoň jednou tady tenhle soudní proces vyhraju já,“ uvedla Novotná.

Při zkoušení navštívili inscenační tým i dva poradci, vojenský pilot Břetislav Sedlář, který má zkušenosti z Afghánistánu, a bývalá předsedkyně Nejvyššího soudu Iva Brožová. „Zajímaly nás detaily, které bychom se jinde nedozvěděli. Co třeba pro vojáka znamená neuposlechnout rozkaz? Co by soudkyně říkala, kdyby do jednací síně přišel svědek s rukama v kapsách? Jak by oba rozhodli? Byly to nesmírně cenné rady a těšíme se, až se pan Sedlář i paní doktorka Brožová přijdou na výsledek podívat,“ řekl Josef Kubáník, který hraje předsedu trestního senátu.