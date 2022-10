Slovácké divadlo uvede slavné drama Cyrano z Bergeracu

Hlavní roli Cyrana nešťastně zamilovaného do sestřenice Roxany svěřil Jiřímu Hejcmanovi. „Myslím, že to je takový antihrdina. Že to je jeho boj s okolím, ale hlavně on bojuje sám se sebou. Se svými vnitřními stavy, se svou neschopností vyjádřit někomu lásku, vyjádřit vůbec nějaké pocity. Takže ho neberu jako básníka a hrdinu, ale spíš jako člověka, který je nešťastný,“ řekl herec.