Symbolickým odemykáním vody začala ve Spytihněvi sezona na Baťově kanálu

Správcem Baťova kanálu je Povodí Moravy, které podle generálního ředitele Václava Garguláka do konce příštího roku dokončí opravu jeho opevnění za více než 60 milionů korun. Na téměř 45 milionů korun přijde loni zahájená modernizace rejd, tedy míst, která mohou lodě využít k zakotvení v době čekání na povolení vplout do plavební komory. Hotovo by mělo být v roce 2024.

Baťův kanál vznikl ve 30. letech 20. století. Původně sloužil nákladní dopravě, vozilo se po něm především uhlí. Nyní je využíván především k rekreaci. Částečně vede korytem Moravy a od Otrokovic na Zlínsku do slovenské Skalice je dlouhý 53,8 kilometru. V budoucnu je v plánu trasu prodloužit do Kroměříže na jedné straně a na druhé do Hodonína, čímž by délka kanálu přesáhla 75 kilometrů.