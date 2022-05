Ve Valašském Meziříčí by měly vyrůst čtyři bytové domy s 56 byty

V červnu budou zastupitelé města rozhodovat o prodeji pozemků za cenu 3000 korun za metr čtvereční vítěznému investorovi. „Celkem jsme obdrželi čtyři nabídky, které posuzovala odborná skupina. Vítězem se stal projekt Rezidence Štěpánov, jehož největším přínosem je moderní řešení se smyslem pro ekologii a vysokým podílem zeleně. Investor počítá s výstavbou čtyř bytových domů s 56 byty o velikosti 1+kk až 4+kk. Rezidentům by navíc mělo sloužit 62 podzemních parkovacích míst,“ uvedl starosta Robert Stržínek (ANO).

Vedení města s městským architektem a zástupci investora představili občanům vítězný projekt. „Při navrhování a volbě nejvhodnějšího urbanistického řešení s cílem zajistit pro jednotlivé byty stejné výhledové i světelné podmínky jsme využili nejmodernější technologii v podobě umělé inteligence. Velký důraz jsme kladli na ekologii. Celková zastavěná plocha činí pouze 1200 metrů čtverečních a dalších 4500 metrů čtverečních včetně střech je věnováno zeleni,“ uvedl autor projektu Rudolf Müller. Po podpisu smlouvy s městem by měly nové bytové domy na Štěpánově stát nejpozději do šesti let.