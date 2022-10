Ve Zlíně se uskuteční Dětský festival řemesel a profesí budoucnosti

Akce má zvýšit oblibu jednotlivých oborů a ukázat řemesla jako zajímavou činnost s perspektivou do budoucna, sdělila ČTK organizátorka Věra Stojarová. Akce se bude konat 15. a 16. října ve zlínském Baťově institutu.

Připraveny budou rukodělné dílny, prezentace profesí, například IT oborů. Děti si vyzkouší práci s keramikou, barvířství, práci se dřevem, včelařství, základy mechanické konstrukce, šití a vyšívání, programování robotů, košíkářství, modelářství nebo kovářství.

„Dnešní děti vyrůstají v digitální době, umí zacházet s mobilem a tabletem, intuitivně ovládají aplikace, ale když vezmou kladivo do ruky, nedokážou ani pořádně zatlouct hřebík. Tvrdí to nejen učitelé a učitelky, ale také rodiče,“ uvedla Stojarová. Do akce se zapojí střední školy, které hravou formou představí své obory. „Je velmi důležité postupně nové generace přesvědčit, že i řemeslo má své kouzlo a je zajímavé,“ řekla.